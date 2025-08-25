Раскрыта тайна рождения Юпитера

Физики из Университета Нагоя в Японии и Итальянского национального института астрофизики впервые показали, что формирование Юпитера вызвало образование хондрул — крошечных сфер из расплавленного вещества, которые сегодня находят в метеоритах. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Хондрулы — это маленькие круглые капли диаметром от 0,1 до 2 миллиметров, которые образовались более 4,5 млрд лет назад. Они «запаяны» внутри астероидов и комет, а на Землю попадают лишь в составе метеоритов. Несмотря на то что ученые изучают их десятилетиями, точный механизм их образования оставался загадкой.

«Когда планетезимали сталкивались между собой на огромных скоростях, вода в их породах мгновенно превращалась в пар. Пар расширялся, словно при мини-взрыве, и разрывал расплавленные горные породы на микроскопические капли, — объяснил профессор Синити Сироно из Университета Нагоя. — Именно они и стали хондрулами, которые мы находим сегодня».

Чтобы проверить гипотезу, исследователи смоделировали рост Юпитера и проследили, как его гравитация провоцировала столкновения богатых водой небесных тел. Выяснилось, что процесс идеально воспроизводит характеристики хондрул, наблюдаемых в метеоритах. Более того, результаты показывают: пик их образования пришелся на тот момент, когда Юпитер достигал своих гигантских размеров — примерно через 1,8 млн лет после рождения Солнечной системы.

Хондрулы можно рассматривать как своеобразные «метки времени», фиксирующие этапы формирования планет. Ученые отмечают, что большое разнообразие по возрасту среди найденных хондрул указывает: аналогичный процесс происходил не только при рождении Юпитера, но и при формировании других гигантов, например Сатурна.

По словам ученых, их работа дает новый способ датировки рождения планет и помогает понять, как развивалась Солнечная система. Вероятно, такие же процессы происходят и вокруг других звезд, что открывает окно в историю формирования экзопланетных систем.