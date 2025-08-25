IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал пресечение деятельности одного из крупнейших ресурсов по продаже персональных данных россиян.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекло работу одного из самых крупных и популярных сайтов с персональными данными россиян, который активно использовали мошенники. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Сведения из базы использовали не только аферисты, но также коммерческие организации, детективные агентства и коллекторы. Через этот же ресурс зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для хищения денег населения. В базе содержались полные анкетные и паспортные данные, адреса проживания и места работы людей, сведения об их доходах, кредитной истории, а также большое количество «других уникальных записей».

К сожалению, после пресечения деятельности данного сервиса мы не можем констатировать, что рынок резко обелился и проблема со сливом данных россиян была решена. Одним действием всю активность преступников в данном направлении свернуть невозможно. В технологическом пространстве это так не работает. Злоумышленники выкладывают данные о гражданах на абсолютно разных площадках – и в даркнете, и в Telegram-каналах с последующим переходом по ссылкам, и здесь нет такого, чтобы один сервис был для них значимее другого. Если один портал сворачивается, преступники идут на другой. Но работа правоохранительных органов по пресечению деятельности подобных сервисов ведется постоянно. При этом планомерная работа правоохранителей вставляет злоумышленникам палки в колеса и повышает уровень безопасности в российском сегменте интернета. И это очень важно. Таким злодеям нельзя давать времени на отдых. Они должны знать, что любая площадка по продаже данных россиян будет накрыта. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Многие российские интернет-пользователи самостоятельно выкладывают в социальных сетях личную информацию, подчеркнул эксперт.

«Но паниковать из-за этого не стоит. В целом наличие персональной информации о человеке в сети само по себе не несет серьезных рисков. Злоумышленники не могут подчерпнуть ничего полезного из данных о том, что, к примеру, Иванов Иван Иванович проживает в Ивановке у магазина. И Иван Иванович здесь особо не рискует. Может быть, он только получит какой-то назойливый спам-звонок. Ведь надо понимать, что зачастую злоумышленникам нужна более массивная информация и точечная о человеке, чтобы его обмануть. И соответствующие данные обычно достаются через различные взломы. А широкие и массивные базы данных нужны, к примеру, просто для настройки обзвонов», - отметил эксперт.

Правительство России ранее утвердило план борьбы с киберпреступлениями, направленный на укрепление цифрового пространства и защиту граждан от онлайн-мошенничества.