Вторая за день сильная вспышка произошла на Солнце

Новая сильная вспышка, ставшая второй за день, зафиксирована на Солнце, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Зарегистрирована еще одна вспышка M класса. <…> Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о крупнейшей за два месяцев вспышке М4.6.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.