Радар из электромобиля помог ученым подслушать разговоры по телефону

Обычный автомобильный датчик улавливал вибрации смартфона и позволял распознать речь

Американские исследователи из Университета штата Пенсильвания выяснили, что датчики, которые сегодня ставят в электромобили для помощи при парковке и движении, можно использовать для подслушивания разговоров. Эксперимент проводился с миллиметровым радаром, аналогичным тем, что применяются в современных машинах.

Ученые направили радар на смартфон, когда через него вели разговор по громкой связи. Незаметные для человека вибрации корпуса фиксировались устройством, после чего искусственный интеллект преобразовывал их в текст. На расстоянии до трех метров уже сейчас удалось восстановить речь с точностью около 60%.

Для расшифровки данных использовалась адаптированная модель Whisper, которая смогла обрабатывать такие сигналы. Исследователи сравнивают метод с чтением по губам: даже неполная информация дает возможность уловить смысл разговора и выделить ключевые слова.

Авторы отмечают, что пока система носит экспериментальный характер, но ее возможности поднимают вопросы безопасности. Поскольку подобные радары массово устанавливаются в электромобили, в будущем такая технология может оказаться в распоряжении не только инженеров, но и злоумышленников.