Популяции северных оленей предрекли резкое сокращение

Популяция северных оленей в Арктике может сократиться на 80% к 2100 году. Причиной вымирания станут изменения климата, заявили представители международной группы ученых.

Ученые проследили за историей популяции северных оленей (Rangifer tarandus) на протяжении последней 21 тысячи лет. Для этого они изучили окаменелости и древнюю ДНК, а также создали компьютерные модели.

Исследование позволило реконструировать изменения в численности и распределении оленей с беспрецедентным уровнем точности. Результаты показали, что количество оленей значительно сокращалось в периоды быстрого потепления климата. Потери, которые ожидаются в ближайшие десятилетия из-за будущего изменения климата, вероятно, будут еще более серьезными.

За минувшие 30 лет численность этого вида уже сократилась почти на две трети. Наиболее уязвимыми к потеплению оказались североамериканские карибу. К 2100 году, по прогнозам, их численность снизится на 80%.

Исчезновение оленей повлечет за собой каскадные последствия. Это сокращение разнообразия растений тундры и снижение накопления углерода в арктических почвах. Важно, что данный вид, приспособившийся к условиям Арктики, также обеспечивает жизнедеятельность многих коренных народов. Ученые призвали усилить мероприятия по защите северных оленей, сообщает Science Advances.

Ранее в США нашли останки оленя возрастом 5 миллионов лет. Его отнесли к виду Eocoileus gentryorum. К настоящему времени его представители полностью вымерли. Ученые полагают, что они могли быть предками современных белохвостых оленей.