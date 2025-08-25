Популяции северных оленей предрекли сокращение на 80%

Mir24.TV

Популяция северных оленей в Арктике может сократиться на 80% к 2100 году. Причиной вымирания станут изменения климата, заявили представители международной группы ученых.

Популяции северных оленей предрекли резкое сокращение
© ТАСС

Ученые проследили за историей популяции северных оленей (Rangifer tarandus) на протяжении последней 21 тысячи лет. Для этого они изучили окаменелости и древнюю ДНК, а также создали компьютерные модели.

Исследование позволило реконструировать изменения в численности и распределении оленей с беспрецедентным уровнем точности. Результаты показали, что количество оленей значительно сокращалось в периоды быстрого потепления климата. Потери, которые ожидаются в ближайшие десятилетия из-за будущего изменения климата, вероятно, будут еще более серьезными.

За минувшие 30 лет численность этого вида уже сократилась почти на две трети. Наиболее уязвимыми к потеплению оказались североамериканские карибу. К 2100 году, по прогнозам, их численность снизится на 80%.

Исчезновение оленей повлечет за собой каскадные последствия. Это сокращение разнообразия растений тундры и снижение накопления углерода в арктических почвах. Важно, что данный вид, приспособившийся к условиям Арктики, также обеспечивает жизнедеятельность многих коренных народов. Ученые призвали усилить мероприятия по защите северных оленей, сообщает Science Advances.

Ранее в США нашли останки оленя возрастом 5 миллионов лет. Его отнесли к виду Eocoileus gentryorum. К настоящему времени его представители полностью вымерли. Ученые полагают, что они могли быть предками современных белохвостых оленей.