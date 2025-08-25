В Китае нашли самую длинную в Азии кость тираннозавра

Научные сотрудники Исследовательского центра культуры динозавров города Чжучэн провинции Шаньдун обнаружили удивительно полную окаменелую кость тираннозавра длиной 121 см, передает Синьхуа.

© Телеканал «Наука»

Совместное с палеонтологами из США и Канады исследование находки, совершенной в ходе систематической инвентаризации окаменелостей, подтвердило ее рекордный статус: на сегодня это крупнейшая бедренная кость тираннозавра, найденная в Азии.

Проведены также высокоточные измерения и трехмерное сканирование позвонка тираннозавра, хранящегося в музее. Ширина тела позвонка достигает 28 см, и он очень похож на позвонки Сью — одного из крупнейших известных образцов тираннозавра. С учетом впечатляющих габаритов вышеупомянутой бедренной кости, палеонтологи допускают, что в Чжучэне обитали крупные особи тираннозавров длиной более 12 метров.

«Хотя недавно обнаруженные окаменелости требуют дальнейшего изучения для определения, принадлежат ли они к уже названному "гигантскому чжучэнскому тираннозавру", их размерные характеристики еще раз подтверждают точку зрения, что чжучэнский тираннозавр Zhuchengtyrannus magnus — крупнейший в Азии», — пояснил Чэнь Шуцин, начальник отдела пропаганды и планирования Исследовательского центра культуры динозавров Чжучэна.

Чжучэн известен как «Китайский город динозавров» и неоднократно обновлял мировые рекорды в исследованиях динозавров. Недавно восстановленный гигантский Huaxiaosaurus был сертифицирован как самый высокий гадрозавр в мире. За долгие годы Китайская академия наук, Пекинский университет и другие учреждения идентифицировали здесь более десяти новых родов и видов динозавров.

Геологические исследования показывают, что в позднем меловом периоде здесь была аллювиальная равнина с чередующимися реками и озерами, с теплым и влажным климатом и пышной растительностью, особенно подходящая для выживания травоядных динозавров. По словам Чэня, местные окаменелости отличаются разрозненными костями и многослойным залеганием, что дает основания предположить мгновенную гибель гадрозавров мгновенно из-за наводнений или селей.