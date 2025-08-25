Honor выпустила раскладушку Magic V Flip 2

Компания Honor представила в Китае свой новый складной смартфон Magic V Flip 2.

© MobiDevices

Новинка выполнена в форм-факторе «раскладушка» и призвана составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Flip 7 и Motorola Razr 60 Ultra.

Экран

Honor Magic V Flip 2 оснащён 6,82-дюймовой внутренней LTPO OLED-панелью с разрешением 2868×1232 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Также гаджет имеет 4-дюймовый внешний LTPO OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 1200×1092 пикселей и пиковой яркостью 3600 нит.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3, дополненного 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Устройство оснащено кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. По заявлению Honor, это самый ёмкий аккумулятор среди всех смартфонов-раскладушек.

Камеры

Основная камера представлена двумя датчиками:

200 Мп – главный датчик размером 1/1,4 дюйма, f/1.9, OIS;

50 Мп – сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120°.

Фронтальная камера – 50 Мп.

Прочее

Honor Magic V Flip 2 получил сертификаты IP58/IP59 и сертификат надёжности SGS, стереодинамики, поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC. В качестве ОС используется MagicOS 9.0.1 на базе Android 15.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Honor Magic V Flip 2 в Китае стартуют 28 августа. Доступные цвета: фиолетовый, белый, серый, а также лимитированная версия в синем цвете.

Цены: