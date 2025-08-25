Инсайдер рассекретил ключевую особенность AirPods Pro 3

Компания Apple готовится выпустить новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro уже в этом году. Главной инновацией в этой модели станет встроенный датчик для мониторинга сердечного ритма. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

© Газета.Ru

Гурман отметил, что, хотя многие из предстоящих осенних продуктов Apple будут лишь незначительными обновлениями, новые AirPods Pro выделятся благодаря этой ключевой функции.

Функция мониторинга сердечного ритма уже реализована в выпущенных ранее в этом году наушниках Powerbeats Pro 2, принадлежащих Apple. Согласно описанию компании, когда оба наушника Powerbeats Pro 2 находятся в ушах и активирован мониторинг, оптические LED-датчики пульсируют более 100 раз в секунду, измеряя частоту сердечных сокращений через кровоток. Собранные данные интегрируются с популярными фитнес-приложениями и синхронизируются с приложением «Здоровье» на iPhone.

Технология основана на датчиках сердечного ритма, используемых в Apple Watch. Если пользователь носит одновременно и наушники, и Apple Watch, приложения по умолчанию будут использовать данные с часов, что, вероятно, будет справедливо и для новых AirPods Pro.

Помимо датчика сердцебиения, ожидается, что следующее поколение AirPods Pro получит улучшенное качество звука, более эффективное активное шумоподавление, а также возможные изменения в дизайне.

Текущая модель, AirPods Pro 2, была представлена в сентябре 2022 года. В сентябре 2023 года она получила незначительное обновление, включая зарядный футляр с портом USB-C и некоторые другие улучшения.

Ожидается, что AirPods Pro 3 будут представлены в течение нескольких ближайших недель вместе с серией смартфонов iPhone 17.