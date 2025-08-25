Инсайдер рассекретил ключевую особенность AirPods Pro 3, которые анонсируют через несколько недель
Компания Apple готовится выпустить новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro уже в этом году. Главной инновацией в этой модели станет встроенный датчик для мониторинга сердечного ритма. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.
Гурман отметил, что, хотя многие из предстоящих осенних продуктов Apple будут лишь незначительными обновлениями, новые AirPods Pro выделятся благодаря этой ключевой функции.
Функция мониторинга сердечного ритма уже реализована в выпущенных ранее в этом году наушниках Powerbeats Pro 2, принадлежащих Apple. Согласно описанию компании, когда оба наушника Powerbeats Pro 2 находятся в ушах и активирован мониторинг, оптические LED-датчики пульсируют более 100 раз в секунду, измеряя частоту сердечных сокращений через кровоток. Собранные данные интегрируются с популярными фитнес-приложениями и синхронизируются с приложением «Здоровье» на iPhone.
Технология основана на датчиках сердечного ритма, используемых в Apple Watch. Если пользователь носит одновременно и наушники, и Apple Watch, приложения по умолчанию будут использовать данные с часов, что, вероятно, будет справедливо и для новых AirPods Pro.
Помимо датчика сердцебиения, ожидается, что следующее поколение AirPods Pro получит улучшенное качество звука, более эффективное активное шумоподавление, а также возможные изменения в дизайне.
Текущая модель, AirPods Pro 2, была представлена в сентябре 2022 года. В сентябре 2023 года она получила незначительное обновление, включая зарядный футляр с портом USB-C и некоторые другие улучшения.
Ожидается, что AirPods Pro 3 будут представлены в течение нескольких ближайших недель вместе с серией смартфонов iPhone 17.