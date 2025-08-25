Древние греки и римляне страдали от высоких цен на жилье

Современный кризис доступности жилья, когда многие не могут позволить себе покупку или аренду, — вовсе не уникальное явление для человечества.

© Телеканал «Наука»

Еще в древности люди сталкивались с поразительно похожими проблемами.

Древний Рим: арендный кризис

В 164 году до н.э. царь Птолемей, посетив Рим, обнаружил, что его богатый по египетским меркам друг Деметрий живет в убогой мансарде. Причина была проста — заоблачная арендная плата. Даже состоятельные люди порой не могли найти достойное жилье, пишет Phys.org.

К II веку до н.э. ситуация усугубилась: богачи скупали земли, вытесняя бедных. Попытки властей ограничить владение землей (например, закон о 500 акрах) провалились — находились лазейки. В результате бедные перестали служить в армии и растить детей, теряя веру в будущее. Социальный разрыв угрожал стабильности общества.

«Дикие звери имеют логова, а те, кто сражается за Италию, бродят без крова с женами и детьми», — возмущался римский политик Тиберий Гракх.

Впрочем, проблемы иногда решались, порой и радикальными методами. Например, римский правитель Сервий Туллий в VI веке до н.э. резко увеличил территорию Рима, освободив земли для бездомных. Некоторые переезжали в провинцию, но существовали сложности с поиском работы. Поэт Ювенал отмечал, что за годовую аренду в Риме можно было купить дом с садом в маленьком городке.

«Отличный дом в Соре, Фабратерии или Фрузино можно купить сразу. Здесь у тебя будет маленький садик. Живи в любви к своей мотыге и ухаживай за своим огородом», — писал классик.

Долги и залоги

Если у людей не было денег, но была недвижимость без текущей ипотеки, они могли заложить свою собственность, чтобы получить кредит. В Афинах даже был обычай: люди, у которых были долги, закладывали свои дома и вывешивали на них объявления, чтобы было известно, что они в долгах.

Комедиограф Алексий (около 375-275 гг. до н.э.) шутил по поводу этой практики. Персонаж его пьесы «Гречанка» жалуется, что ему приходится закладывать все свое имущество, чтобы купить дорогую рыбу на ужин.

Конечно, сегодня мы живем в совершенно другом мире, но история показывает, что ситуация с недвижимостью с тех пор не сильно изменилась.