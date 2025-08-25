Samsung изменит дизайн Galaxy S26 Ultra

Samsung продолжает менять дизайн своей флагманской линейки Ultra. По данным инсайдера Ice Universe, будущий Galaxy S26 Ultra получит ещё более скруглённые углы, чем S25 Ultra, который уже отказался от резких «ноутоподобных» граней Galaxy S24 Ultra.

© Ferra.ru

Таким образом, смартфон станет удобнее лежать в руке, устранив главный минус прошлых моделей — углы, впивавшиеся в ладонь. Экран тоже немного изменится: диагональ увеличится с 6,86 до 6,89 дюйма за счёт уменьшения рамок, без роста корпуса.

Кроме того, по слухам, Samsung вернёт «остров» под основные камеры — главный сенсор, ширик и телеобъектив на 5х — чтобы освободить место для более крупных и продвинутых модулей.

Galaxy S26 Ultra может стать тоньше и легче предшественника, получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 2 и новую память. Отдельно упоминается технология Flex Magic Pixel, которая затемняет экран под углом и защищает от подглядывания.

Таким образом, Samsung постепенно уходит от наследия Note в сторону более эргономичного и современного дизайна.