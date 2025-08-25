Астрономы нашли новый загадочный объект

Астрономы обнаружили в соседней галактике NGC 4945 новый загадочный объект, получивший название «Punctum» — от латинского «точка».

Его открыла команда Елены Шабловинской из чилийского университета Диего Порталеса с помощью радиотелескопа ALMA.

Punctum уникален тем, что виден только в миллиметровом диапазоне и обладает яркостью, которая в 10–100 раз превышает почти все известные сверхновые и магнетары, уступая лишь Крабовидной туманности.

При этом объект компактен и демонстрирует сильную поляризацию излучения, что указывает на упорядоченное магнитное поле и механизм синхротронного излучения.

В то же время его природа остаётся загадкой: магнетары слишком тусклы в этом диапазоне, а остатки сверхновых слишком велики, чтобы объяснить наблюдаемое. Возможен вариант, что Punctum — экстремальный представитель известных объектов или же совершенно новый тип.

Дальнейшие наблюдения ALMA и будущие исследования с помощью телескопа Джеймса Уэбба должны помочь выяснить истинную природу этой «точки», которая уже стала одной из самых интригующих находок последних лет.