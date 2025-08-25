Илон Маск основал новую ИИ-компанию

Илон Маск официально объявил о запуске новой компании под названием Macrohard — ироничного намёка на Microsoft, но с весьма серьёзными целями.

Новый проект создан в рамках xAI и задуман как «чисто ИИ-компания», которая сможет конкурировать с крупнейшими игроками в сфере софта.

По словам Маска, раз Microsoft и другие IT-гиганты не производят железо, то теоретически их можно «эмулировать» полностью с помощью искусственного интеллекта.

Macrohard должна стать платформой, где чат-бот Grok будет порождать сотни специализированных агентов: от написания кода и генерации изображений до тестирования и симуляции работы пользователей в виртуальных машинах.

Компания уже зарегистрирована как торговая марка, в документах фигурируют ИИ-инструменты для программирования, текстовой и голосовой генерации, а также разработки игр. Основой инфраструктуры, вероятно, станет суперкомпьютер Colossus с тысячами GPU NVIDIA.

Маск ранее критиковал OpenAI и Билла Гейтса, а теперь фактически нацелен бросить вызов Microsoft на её же поле. Несмотря на шуточное название, Macrohard выглядит как эксперимент по созданию первой полностью «ИИ-компании».