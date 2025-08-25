Китай начал строительство первого в мире подводного дата-центра для ИИ

Китай запустил строительство первого в мире подводного дата-центра, ориентированного на задачи искусственного интеллекта.

© Ferra.ru

Объект возводится примерно в 10 км от побережья Шанхая и будет питаться почти полностью от расположенной рядом офшорной ветроэлектростанции.

Проект стоимостью $223 млн реализует компания Hailanyun. Первая очередь рассчитана на 198 серверных стоек (до 792 ИИ-серверов) и должна заработать уже в сентябре. По мощности центр сможет за сутки выполнить задачу уровня обучения GPT-3.5.

По словам разработчиков, охлаждение морской водой позволяет сократить энергопотребление как минимум на 30% по сравнению с наземными дата-центрами.

Идею подводных серверных корпусов ранее тестировала Microsoft в рамках проекта Natick, но до коммерческой стадии он так и не дошёл. Китай же намерен развернуть технологию в промышленном масштабе, рассчитывая на государственную поддержку.

При этом эксперты предупреждают о возможных рисках для морских экосистем и уязвимости таких объектов к атакам. Однако Hailanyun утверждает, что экологическое воздействие минимально.