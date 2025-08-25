SpaceX в десятый раз не смогла успешно запустить Starship

Американская компания Илона Маска SpaceX в десятый раз не смогла успешно запустить корабль Starship, объяснив отмену пуска техническими неполадками.

«Отменяем сегодняшний десятый запуск Starship, чтобы дать время на устранение неполадок в наземных системах», – сказано в сообщении компании в соцсети Х.

В аккаунте Илона Маска пока только репост о том, что вечером состоится десятый запуск корабля Starship.

Предыдущий запуск корабля в мае, девятый по счету, как и в марте, пошел не по плану - Starship потерялся. Команда тогда обещала, что намерена изучить очередной провал, чтобы лучше подготовиться к летному испытанию.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о трудностях доставки грузов Starship к Марсу после того, как девятый испытательный пуск Starship привел к потере корабля.