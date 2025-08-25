Разгадана тайна бирюзового свечения в океане у Антарктиды

Выяснилось, что именно испускает загадочное бирюзовое свечение в океане у Антарктиды. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Сияющий участок впервые заметили на спутниковых снимках Южного океана около 20 лет назад. С тех пор ученые пытались разгадать его тайну.

Сходное свечение ближе к экватору связано с цветением кокколитофоридов — одноклеточных водорослей, покрытых известковыми пластинками, которые хорошо отражают свет. Они предпочитают теплые воды, поэтому бирюзовое свечение у Антарктиды нуждалось в другом объяснении.

Чтобы докопаться до правды, океанограф Барни Балч и его коллеги отправились в экспедицию к светящемуся участку океана. Отчет о ее результатах опубликован в журнале Global Biogeochemical Cycles.

Пробы, которые взял Балч, показали, что вода кишит диатомеями — микроскопическими водорослями, которые конкурируют с кокколитофоридами. У них также имеется отражающий панцирь, но его образует не известняк, а диоксид кремния. Плотные скопления диатомей дают оптический эффект, схожий с сиянием кокколитофоридов

