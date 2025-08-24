Найден новый способ поиска инопланетян

Исследователи из Университета Пенсильвании и Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) предложили выявлять искусственные сигналы на основе радиоволн, которые генерирует Земля при обмене данными с космическими аппаратами. Об этом сообщают сами ученые.

«Если внеземные цивилизации тоже исследуют космос и поддерживают связь со своими зондами, то они должны создавать схожие сигналы, которые могут быть зафиксированы нашими телескопами», — приводит слова портал Hi-Tech Mail.

Ученые считают, что анализ радиосигналов может стать ключом к обнаружению разумной жизни.

НЛО по осени встречают: ждать ли нападения инопланетян

Кроме того, сообщается, что именно эти сигналы наиболее заметны для возможных наблюдателей из других звездных систем. Если инопланетные астрономы смогут зафиксировать подобные импульсы, для них это будет свидетельством не только наличия жизни на Земле, но и развитых технологий.