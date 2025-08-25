Владельцы Pixel 10 не смогут отключить функцию защиты батареи

Google подтвердила: в смартфонах Pixel 10 включена функция Battery Health Assistance, и отключить её нельзя. Ранее она впервые появилась в Pixel 9a, а в старых моделях оставалась опцией.

© Google

Функция замедляет скорость зарядки и постепенно снижает максимальное напряжение батареи после примерно 200 полных циклов зарядки. Процесс продолжается до 1 000 циклов. По словам Google, это помогает дольше сохранить работоспособность аккумулятора.

На практике пользователи Pixel 10 заметят, что телефоны будут заряжаться медленнее, а время работы от батареи со временем сократится. В компании подчёркивают: такие изменения запланированы и призваны продлить срок службы батареи.

Google утверждает, что начиная с Pixel 8a аккумуляторы выдерживают около 1 000 циклов, прежде чем их ёмкость падает до 80% от изначальной. Однако из-за Battery Health Assistance фактическая ёмкость уменьшается ещё быстрее, жалуются пользователи.