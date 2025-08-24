Названы 5 альтернатив звонкам в WhatsApp* и Telegram

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина предложила 5 мессенджеров, которые способны заменить звонки в WhatsApp* и Telegram. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт предложила переход на перспективный российский мессенджер Max. Он регулярно обновляется, поддержка уделяет большое внимание запросам пользователей. Сервис предлагает звонки с разнообразными встроенными опциями.

Кроме того, Бастрыкина напомнила, что на многих устройствах установлены приложения Google Meet и FaceTime. В продукте Google для персональных звонков ограничений нет, но группой можно общаться не более часа. FaceTime — специфичный продукт со своими особенностями. Он более ориентирован на владельцев айфонов, хотя с 2025-го года доступен владельцам ПК на Windows и смартфонов на Android.

Также критичный временной лимит имеет Zoom. В бесплатной версии можно звонить только в течение 40 минут.

По словам Бастрыкиной, для активных пользователей «ВКонтакте» будет удобен VK Calls. Звонить можно в «Сообщениях» и через приложение.

Также имеется еще один универсальный отечественный сервис — «Яндекс Телемост». Звонки бесплатны, а ограничений по времени нет для персональных и групповых вызовов.

* принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации