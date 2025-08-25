Китай запустит аналог Falcon 9

Китайская компания Space Pioneer близка к первому запуску своей многоразовой ракеты-носителя «Тяньлун-3» («Небесный дракон-3»), по характеристикам аналогичной SpaceX Falcon 9.

Запуск запланирован на сентябрь 2025 года.

Характеристики ракеты

В число главных особенностей «Тяньлун-3» входят двухступенчатая конструкция с девятью двигателями Tianhuo-12 на керосине и жидком кислороде. Тяга двигателей достигает 8000 кН. У ракеты есть возможность повторного использования первой ступени до 10 раз за счет оснащения решетчатыми стабилизаторами и посадочными опорами, пишет Nasa Space Flight.

Грузоподъемность и размеры «Тяньлун-3» сопоставимы с Falcon 9. Длина китайской ракеты-носителя составляет 71 м, диаметр — 3,8 м. Взлетная масса «Тяньлун-3» — 590 т, грузоподъемность на низкой околоземной орбите — 17 т.

Запуск Тяньлун-3» запланирован со стартового комплекса LC-2 коммерческого космодрома Вэньчан. Ракета должна нести полезную нагрузку, предназначенную для вывода на солнечно-синхронную орбиту. Хотя первая ступень ракеты предназначена для многоразового использования, ее не планируется извлекать во время этого первого запуска.

Неудачные испытания

Стоит отметить, что в прошлом году испытания ракеты «Тяньлун-3» закончились неудачно. 30 июня 2024-го ракета взорвалась и упала в горах в 1,5 км к юго-западу от испытательной площадки в городе Гунъи. В Space Pioneer сообщали, что первая ступень ракеты оторвалась от стартового стенда, что привело к непреднамеренному старту, и после взлета вычислительная машина на ракете автоматически отключилась. В результате инцидента никто не пострадал.

