В России обнаружили могилу древнего воина-скифа

Жители Красноярского края, распахивая землю, случайно нашли несколько вещей из бронзы. Начав раскопки в этом месте, археологи Сибирского федерального университета обнаружили захоронение воина, принадлежавшего к элите скифов.

© Сибирский федеральный университет

Погребение скифа находится на берегу одного из притоков Енисея - реки Кемь. Отыскавшие могилу сотрудники лаборатории археологии СФУ полагают, что останки принадлежат воину с высоким статусом, жившему в VI веке до нашей эры.

В перечне имущества скифа числятся пояс с бронзовыми бляшками, на которых изображены хищные птицы, пряжка с головой горного барана, полированное зеркало из металла, топоры, лук со стрелами, ножи и некоторые другие артефакты.

Один из них удивил археологов. Это массивный боевой чекан, превосходящий по размерам стандартные топоры-клевцы указанного эпохи. Он предназначен для пробивания брони врага. А главное - чекан сделан из железа, которое в те времена только начинало использоваться при изготовлении оружия.

"Железо вошло в широкий обиход в этой части света только через пять столетий, ближе ко II веку до н. э. Можно сказать, у обнаруженного воина был редчайший и передовой для его времени артефакт", - рассказал завлабораторией археологии Енисейской Сибири, доктор исторических наук Павел Мандрыка.

Такое оружие подтверждает версию о высоком статусе воина, который принадлежал, по мнению ученых, к элите скифо-сибирского мира.