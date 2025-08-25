Разгадана тайна происхождения воды на Земле

Ученые, похоже, наконец разрешили загадку, откуда на Земле взялась вода — необходимый элемент для возникновения жизни. Новое исследование предлагает убедительную модель, объясняющую, как вода попала на нашу планету из космоса.

© Телеканал «Наука»

Ранняя Земля была слишком горячей, чтобы удерживать лед или водяной пар. Изначально предполагалось, что вода образовалась благодаря геологической активности (например, вулканизму), но поздние исследования указали на внеземное происхождение.

Анализ метеоритов показал: состав земной воды наиболее близок к воде, содержащейся в углеродистых астероидах из пояса между Марсом и Юпитером. Эти астероиды сформировались в протопланетном диске, богатом водородом, который покрывал молодую Солнечную систему, пишет Green Matters.

Как вода попала на Землю

После рассеивания протопланетного диска астероиды начали нагреваться, что вызвало таяние или сублимацию льда в пар. Водяной пар сконцентрировался в газовые диски, вращающиеся вокруг Солнца. Динамические процессы направили эти диски внутрь Солнечной системы, где гравитация Земли «захватила» водяной пар. Это произошло через 20-30 млн лет после формирования Солнца.

Другие планеты, например, Марс и Венера, также поглощали воду, но не смогли ее удержать из-за отсутствия защитных механизмов. Земля же сохранила воду благодаря уникальным условиям — атмосфере и магнитному полю.

Новая модель объясняет не только появление воды в океанах, но и в земной мантии. Она согласуется с данными миссий Hayabusa 2 и OSIRIS-REx, а также наблюдениями телескопа ALMA. Следующий шаг — прямое обнаружение газовых дисков вокруг молодых звезд.