Найден скелет динозавра возрастом около 125 млн лет

На острове Уайт в Великобритании археологи обнаружили скелет динозавра возрастом примерно 125 миллионов лет. По словам специалистов, это наиболее полный скелет динозавра из всех, что были найдены на территории Великобритании за последнее столетие. Результаты исследования опубликованы в журнале Papers in Palaeontology.

Доктор Джереми Локвуд дал динозавру название Comptonatus chasei. Он совместил место обнаружения – Комптон-Бэй – и латинское слово «tonatus», означающее «гремящий».

Согласно оценкам экспертов, вес динозавра составлял около тонны, а размеры сопоставимы с крупным самцом американского бизона. Вероятнее всего, динозавр вел стадный образ жизни и обитал в поймах рек. Его нижняя челюсть имела прямую форму, а лобковая кость была значительно больше

За последние пять лет на острове Уайт было обнаружено и описано восемь новых видов динозавров.

Ранее ученые Государственного университета Рио-де-Жанейро (UERJ) в сотрудничестве с Национальным музеем Федерального университета воссоздали облик нового вида доисторической рыбы, найденной во время экспедиции на Антарктическом полуострове в 2019 году. Экземпляр, названный Antarcticchthys longipectoralis, обитал на Землн 145-66 миллионов лет назад, в меловой период.