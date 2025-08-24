SpaceX запустила Cargo Dragon с грузами для МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в NASA, которое вело прямую трансляцию старта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Старт ракеты в рамках 33-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту состоялся в 02:45 по местному времени (09:45 мск). Ожидается, что Cargo Dragon достигнет МКС 25 августа.

На борту корабля находятся продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включая материалы для биопринтера и стволовые клетки для исследований. Отмечается, что грузовые доставки с американской стороны осуществляются не только кораблями Cargo Dragon, но и аппаратами Cygnus корпорации Northrop Grumman. Последние, однако, при возвращении на Землю сгорают в атмосфере вместе с мусором, который они забирают с МКС.

Таким образом, миссия SpaceX обеспечивает регулярное снабжение экипажа станции необходимыми ресурсами для жизни и научной работы, поддерживая устойчивое функционирование орбитальной лаборатории.