Исходный код нейросети Grok 3 станет открытым

Маск сообщил об открытии исходного кода чат-бота Grok 2.5
Компания xAI откроет исходный код модели чат-бота Grok 2.5.
Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.
«Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь доступна с открытым исходным кодом», — написал Маск.
Он добавил, что исходный код модели Grok 3 будет открыт примерно через шесть месяцев.
Первая версия нейросети появилась в ноябре 2023 года. Grok-2 была представлена в августе 2024 года. В июле текущего года появилась 4 версия модели.
Ранее компания xAI объявила о предоставлении бесплатного доступа к ИИ-генератору изображений и видео Grok Imagine для всех пользователей мобильных приложений на Android и iOS. Данная функция была доступна исключительно подписчикам SuperGrok и X Premium+.
До этого Forbes сообщал, что более 370 тысяч чатов с Grok были выложены на платформе и проиндексированы поисковиками, что сделало их доступными для всех пользователей.