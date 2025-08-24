Исходный код нейросети Grok 3 станет открытым

Компания xAI откроет исходный код модели чат-бота Grok 2.5.

© xAI

Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

«Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь доступна с открытым исходным кодом», — написал Маск.

Он добавил, что исходный код модели Grok 3 будет открыт примерно через шесть месяцев.

Первая версия нейросети появилась в ноябре 2023 года. Grok-2 была представлена в августе 2024 года. В июле текущего года появилась 4 версия модели.

Ранее компания xAI объявила о предоставлении бесплатного доступа к ИИ-генератору изображений и видео Grok Imagine для всех пользователей мобильных приложений на Android и iOS. Данная функция была доступна исключительно подписчикам SuperGrok и X Premium+.

До этого Forbes сообщал, что более 370 тысяч чатов с Grok были выложены на платформе и проиндексированы поисковиками, что сделало их доступными для всех пользователей.