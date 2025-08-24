Google запустила свой ИИ Gemini для госструктур по очень символической цене
Google представила новую версию своей платформы искусственного интеллекта под названием Gemini for Government, созданную специально для государственных учреждений. Пакет включает привычные инструменты Google, такие как NotebookLM, а также возможности поиска, генерации изображений и видео. Отличается цена.
Главная цель — упростить работу чиновников за счёт автоматизации рутинных задач. Для этого предусмотрены готовые ИИ-агенты, например для глубоких исследований и генерации идей. При желании госструктуры смогут создавать и собственных агентов под конкретные задачи. Отдельный упор сделан на безопасность и защиту данных.
Самое интересное — цена. Google предлагает использовать Gemini всего за 50 центов в год, с возможностью платить больше за дополнительные функции безопасности. Это явный укол конкурентам: OpenAI и Anthropic недавно озвучили цену в 1 доллар в год для государственных клиентов.
Борьба за контракты с правительством идёт на фоне недавно принятого AI Action Plan президента Дональда Трампа. Документ призван ускорить развитие ИИ в США, превратить его в экспортный продукт и убрать «идеологическую предвзятость» из моделей.