Найдены древнейшие свидетельства виноделия в Европе

Открытие было сделано в Болгарии в доисторическом поселении, прозванном «Город птиц», на окраине села Юнаци недалеко от города Пазарджик, сообщает Аrkeonews со ссылкой на Болгарское национальное телевидение. Находка, датируемая временем примерно в 7000 лет назад, включает более 3000 обугленных виноградных семян и фрагментов керамических сосудов, предоставляя самые древние свидетельства виноделия на Балканах и одни из самых старых в Европе.

Поселение, давно признано одним из важнейших доисторических мест Болгарии, показало, что его древние жители были не только искусными гончарами и торговцами, но и одними из первых, кто в Европе овладел виноградарством.

Семена были обнаружены в доме эпохи халколита (медно-каменный век), который был разрушен пожаром в V тысячелетии до н.э. По словам Камена Бояджиева, доцента из Национального археологического института в Софии, комбинация виноградных семян и фрагментов сосудов, а также ботанический анализ, указывают на брожение.

Камен Бояджиев: «Мы обнаружили значительное количество обугленных ботанических остатков — пшеницы, ячменя, чечевицы, нута. Также у нас есть доказательства сбора диких фруктов, таких как яблоки, груши, кизил, виноград, даже дикий виноград. В одном доме мы нашли возле двух разрушенных сосудов более 3000 виноградных семян. Это, вместе с анализами, указывает на производство виноградного напитка, скорее всего, вина. И это, по сути, одни из самых ранних свидетельств виноделия, когда-либо обнаруженных на Балканах».

Он добавил, что вино, вероятно, наливали и употребляли в изящных, элегантных сосудах, покрытых графитовой росписью — настоящих произведениях ремесла, созданных специалистами по столовой керамике.

До недавнего времени самые древние твердо датированные свидетельства виноделия в Старом Свете были с Южного Кавказа. Например, раскопки на грузинских холмах Гадачрили Гора и Шулавери выявили глиняные кувшины с остатками вина, датируемые около 6000 года до н.э., а в армянской пещере Арени-1 археологи выявили винный пресс возрастом 6100 лет. Болгарская находка теперь прочно вписывает Балканы в эту древнюю сеть винодельческих регионов.

Место стало известно как «Город птиц», потому что археологи обнаружили там сотни глиняных фигурок птиц. Раскопки показали, что жители были мастерами, производившими изящные графитовые керамические изделия, ювелирные украшения из золота и медные инструменты. Они поддерживали дальние торговые сети, импортируя соль из Провадии, кремень из северо-восточной Болгарии и раковины с Эгейского моря.Дома, часто достигающие размеров от 60 до 100 квадратных метров, были не только просторными, но и богато украшенными. Археологи обнаружили фрагменты штукатурки стен, окрашенные в красные и белые цвета — возможно, орнаменты с защитным или ритуальным значением. Любопытно, что исследователи также обнаружили более 40 тщательно отобранных овечьих костей, предположительно используемых в играх или ритуалах, а также глиняные фигурки, связанные с культом Матери-Богини.

Халколитическая культура Юнаци называется боян-марицкой. Она существовала на протяжении столетий, прежде чем была уничтожена мигрирующими степными кочевниками в конце V тысячелетия до н.э.