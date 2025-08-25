Apple запустит сервис с личным ИИ-терапевтом

По данным инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple активно работает над запуском нового платного сервиса под названием Apple Health+, который, как ожидается, дебютирует уже в следующем году. Его ключевой особенностью станет персональный ИИ-тренер, способный предоставлять рекомендации по питанию и даже медицинские советы. Об этом сообщает издание MacRumors.

Эта информация была приведена Гурманом в последнем выпуске его информационного бюллетеня Power On. По словам журналиста, Apple Health+ будет представлять собой комплексный сервис, центральное место в котором займет ИИ-помощник/терапевт. Этот искусственный интеллект будет выступать в роли личного тренера по здоровью, предлагая пользователям персонализированные планы питания и рекомендации, касающиеся их медицинского состояния.

Изначально Марк Гурман предполагал, что функция ИИ-коучинга может появиться в iOS 19.4 (которая теперь известна как iOS 26.4). Однако позже он уточнил, что полноценный запуск сервиса и его интеграция произойдут не ранее iOS 27. Ожидается, что Apple Health+ будет глубоко интегрирован в существующее приложение «Здоровье» (Health app) на iPhone и iPad, делая его доступным для миллионов пользователей Apple.

Гурман не предоставил информации о стоимости нового сервиса. Однако, учитывая его ориентированность на персональное консультирование и медицинские рекомендации, можно предположить, что Apple Health+ будет предлагаться по ежемесячной или годовой подписке.