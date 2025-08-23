Названы лучшие телевизоры для гостиной с большой диагональю

Редакция портала iChip представила подборку из восьми телевизоров с экранами от 65 дюймов, ориентированных на использование в гостиной. В список вошли как доступные модели, так и устройства премиального сегмента.

Среди наиболее бюджетных решений выделяется Samsung UE65AU7101UCCE с диагональю 65 дюймов и платформой Tizen. Чуть дороже обойдется Xiaomi TV A Pro 65 2025, предлагающий 4K-разрешение, поддержку технологии MEMC, металлический корпус и платформу Google TV.

В аналогичной ценовой категории представлен «Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65», главными преимуществами которого являются встроенная «Алиса» и расширенные возможности управления умным домом.

В более высоком ценовом диапазоне выделяются Philips 70PUS8108/60 с диагональю 70 дюймов и фирменной подсветкой Ambilight, а также Hisense 75A6K с 75-дюймовым экраном и матрицей DLED.

В топ также вошли LG 75QNED816RA 2023, Samsung QE77S90CAUXRU и Sony XR-83A80L, представляющие премиальный сегмент, а также большие экраны на 75, 77 и 83 дюйма соответственно.