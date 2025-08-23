Представлен аналог Steam Deck с большим 3D-экраном

Abxylute готовит к выпуску портативную игровую консоль 3D One с большим 3D-экраном, работающим без использования специальных очков. Устройство основано на прототипе, созданном ранее в сотрудничестве Intel и Tencent и впервые показанном на выставке CES 2025, сообщает The Verge.

Консоль будет работать на процессоре Intel Lunar Lake и получит 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Дисплей диагональю 11 дюймов с частотой обновления 120 Гц использует технологию отслеживания взгляда для формирования 3D-эффекта. В корпус встроена подставка, предусмотрены съемные контроллеры, как у Nintendo Switch. В комплект также входит компактная клавиатура с трекпадом.

По данным разработчиков, 3D One оптимизирована для 50 популярных игр из библиотеки Steam. Кроме того, устройство будет поддерживать программное обеспечение для конвертации фото- и видеоконтента в 3D-формат, что расширяет сценарии использования.

Стоимость приставки, как ожидается, составит менее $1700 (менее 137 тыс. руб.). Старт продаж запланирован на конец сентября — начало октября.