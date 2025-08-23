Видеокарта Lisuan G100 стала первой китайской GPU с поддержкой FP8

Китайская видеокарта Lisuan G100 оказалась первым графическим процессором местного производства с поддержкой вычисления в формате FP8. Об этом сообщает портал WCCFTech.

© Lisuan

Формат FP8 не используется в играх, однако является ключевым для современных задач в сфере искусственного интеллекта, включая обучение и вывод моделей. Поддержка этой технологии позволяет видеокарте значительно ускорять такие процессы, что ранее было недоступно для китайских решений.

Пока тестов Lisuan G100 в работе с ИИ не было. Известно, что массовое производство уже началось, но коммерческий запуск продукта ожидается лишь к концу года.

По игровой производительности данные также ограничены. В синтетических тестах Geekbench OpenCL новинка показала результат между GeForce RTX 4060 и RTX 5060. Эксперты при этом отмечают, что в играх показатели могут оказаться ниже из-за недостаточной оптимизации драйверов.

Тем не менее, если Lisuan G100 обеспечит хотя бы стабильную работу на уровне GeForce RTX 2060, это станет значимым прорывом для китайской индустрии полупроводников, где до сих пор отсутствовали конкурентоспособные решения с поддержкой FP8.