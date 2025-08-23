Умная Siri в iPhone будет работать на базе ИИ от Google

Apple ведет предварительные переговоры с Google о возможной интеграции искусственного интеллекта Gemini в обновленную версию голосового ассистента Siri. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Gemini может стать основой для новой версии Siri, запланированной к запуску в 2025 году. Источники утверждают, что Google уже приступила к обучению соответствующей модели. Представители обеих компаний отказались от комментариев.

Внутри Apple, по информации Bloomberg, параллельно разрабатываются две версии Siri: проект Linwood базируется на собственных ИИ-моделях компании, а Glenwood — на сторонних решениях. Ранее в качестве потенциального партнера рассматривалась Anthropic, однако условия сотрудничества оказались экономически невыгодными для Apple.

Отмечается, что переговоры по обновлению Siri ведутся отдельно от других инициатив Apple в сфере искусственного интеллекта. В 2024 году компания уже интегрировала ChatGPT от OpenAI в свои приложения и обсуждала добавление ряда функций Gemini в экосистему Apple Intelligence.