Стали известны «конские» цены на iPhone 17 в России

В первый день продаж цены на iPhone 17 в России будут доходить до полумиллиона рублей. Об этом сообщает канал SHOT со ссылкой на продавцов.

Продажи iPhone 17 в России начнутся 20 сентября, на день позже мировой премьеры.

«Традиционно самый конский ценник будет в первый день. За доставку 17 Pro Max перекупам придётся отдать от 380 тысяч рублей и выше», — пишет канал.

Через несколько дней цена упадет до 200–250 тыс. рублей, а к началу октября составит «более реальные» 120–160 тыс. рублей.

Портал Appleinsider приводит иные «ожидаемые цены в крупных магазинах электроники на старте продаж».

iPhone 17 — 114 990 рублей;

iPhone 17 Pro — 164 990;

iPhone 17 Pro Max — 204 990.

Издание напоминает, что в России айфоны всегда дороже, чем в США, и стоимость зависит от курса доллара. На сером рынке через несколько месяцев цена снижается на 40-50% относительно официальной розницы.

Презентация новых айфонов состоится 8 сентября. Предположительно, будет переработан дизайн, появятся новые экраны, чипы A19 и улучшенные камеры.