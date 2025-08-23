Появление людей на Марсе назвали реальностью в ближайшие годы

Ветеран американских военно-воздушных сил, который сейчас командует "космическими миссиями" в пустыне Юта, сказал, что люди готовы к жизни на Марсе, и это может стать реальностью к 2030 году.

Дэвид Лауд, член-основатель Марсианского общества, рассказал Daily Mail, что обычные американцы уже проводят инновационные эксперименты, которые могут стать обычной работой для первых колонистов в космосе.

Как поясняет Daily Mail, Марсианское общество было создано в 1998 году как для просвещения общественности, так и для пропаганды будущих космических миссий по исследованию Солнечной системы.

В то время как людям еще только предстоит ступить на Марс, Дэвид Лауд и другие ученые регулярно моделируют то, с чем астронавты могут вскоре столкнуться на Красной планете, проводя двухнедельные экспедиции близ Хэнксвилла, штат Юта.

Расположенная среди пустынных каньонов, которые очень похожи на Красную планету, Марсианская исследовательская станция в пустыне (MDRS) действует как научно-тренировочный центр для тех, кто надеется когда-нибудь совершить космическое путешествие.

В отличие от строгих требований для поступления в НАСА, Лауд сказал, что любой, у кого есть интересный эксперимент, который они хотят протестировать в условиях, подобных марсианским, может подать заявку на участие в миссии MDRS.

"Вам не обязательно проходить обучение, но это просто повышает вероятность того, что вы будете соответствовать требованиям, - объясняет Дэвид Лауд. – Это может быть студент, изучающий психологию, который хочет заниматься проектами, посвященными человеческому фактору. Это совсем не редкость. Раньше там бывали старшеклассники”.

Лауд рассказал, что большинство миссий проходит в период с октября по май. В MDRS есть три основных строения, включая двухэтажное жилое помещение для экипажа, оранжерею для биологических исследований и куполообразную лабораторию для научных экспериментов.

Здесь также есть множество солнечных панелей, коллекция небольших аппаратов, похожих на марсоходы НАСА, и крошечные телескопы-обсерватории для наблюдения за звездами в чистом небе пустыни Юта.

Крайняя засушливость региона с небольшим количеством осадков и низкой влажностью напоминает безжизненную среду Марса, где практически нет жидкой воды.

Удаленное расположение базы, вдали от городских районов, помогает Марсианскому обществу имитировать изоляцию марсианской среды обитания, воссоздавая психологические и материально-технические проблемы колонизации планеты.

Почва в Юте также богата оксидами железа (придающими ей красноватый оттенок), что по химическому составу и внешнему виду напоминает марсианскую, отмечает Daily Mail.

Местные условия помогли участникам провести исследования сельскохозяйственных культур в импровизированной теплице, воссоздав суровые условия, которые ожидают астронавтов, которым необходимо выращивать продукты питания, когда они доберутся до Красной планеты.

Пейзаж также пригодился, когда Лауд и другие испытывали марсоходы и совершали прогулки в импровизированном космическом снаряжении, известном как костюмы для выхода в открытый космос (EVA).

Кандидаты из Марсианского общества реализовали здесь всевозможные проекты, в том числе использовали систему Starlink Илона Маска для беспроводной передачи данных из пустыни обратно в MDRS, точно так же, как астронавты должны были бы делать это при общении с Землей.

Дэвид Лауд отметил, что, как и в случае с настоящей миссией на Марс, подготовка начинается за 10 месяцев до того, как заявители отправляются в Юту.

"Моя роль командира заключается в организации, управлении, обучении и совершенствовании ролей экипажа, а также в разработке и исследовании проектов", - сказал он.

Часть этой работы заключается в распределении дополнительных должностей для каждого сотрудника MDRS в течение его двухнедельного пребывания, таких как инженер экипажа и специалист по охране труда и технике безопасности.

Исследовательские проекты проходят процедуру одобрения, которая утверждается директором MDRS примерно за месяц до начала миссии.

Лауд сказал, что в настоящее время люди находятся в гораздо лучшем положении для успешного космического путешествия, чем во время первых полетов на Луну: "Я думаю, что сейчас есть гораздо больше оснований полагать, что это может произойти через 10 лет. Полагаю, что это произойдет в 2030-2035 годах. Считаю, что это, вероятно, самое раннее, когда я увижу там людей. Возможно, в самом конце 2020-х годов".

Руководитель миссии “Марсианского общества” отметил, что в первых полетах к красной планете, скорее всего, будут задействованы роботы, добавив, что это будет "хорошим следующим шагом" из-за недавней серии взрывов SpaceX во время испытаний своего космического корабля Starship.

"Честно говоря, я не думаю, что они проводят достаточно инженерных разработок и исследований перед запуском, - заметил Лауд. – Они в некотором роде известны тем, что запускают и наблюдают за тем, что происходит... Гораздо чаще, чем это сделало бы НАСА".

К сожалению, Маск и SpaceX могут стать единственным шансом людей достичь Марса в течение следующих пяти лет из-за сокращения федерального бюджета НАСА, пишет Daily Mail. “Марсианское общество” уже публично осудило сокращение финансирования, заявив, что группа "на 100 процентов выступает против этой жестокой попытки разрушить американскую космическую науку".

Представители НАСА подтвердили, что почти 4000 сотрудников НАСА решили покинуть космическое агентство в рамках программы отложенной отставки администрации Трампа. Хотя “Марсианское общество”, некоммерческая организация, не работает напрямую с НАСА или частными компаниями, такими как SpaceX, группа получила некоторую финансовую поддержку от компании Маска.