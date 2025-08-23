Роскошную баню Цицерона нашли в затонувшем «городе порока»

Археологи полагают, что они нашли баню, которая когда-то принадлежала римскому юристу и государственному деятелю Цицерону. Остатки древних бань были обнаружены под водой в затонувшем городе Байи, на побережье Неаполитанского залива.

Дайверы обнаружили богато украшенную мозаику на глубине трех метров от уровня воды, в районе, где когда-то располагалась гавань Портус Юлиус, пишет Daily Mail. Именно в этом месте, как утверждают древние источники, находилась вилла Цицерона, которая обрушилась в море примерно в четвертом веке нашей эры.

Расположенный к югу от столицы, Байи когда-то был процветающим курортным городом, куда приезжали самые богатые и влиятельные граждане Рима, чтобы спастись от летней жары и насладиться богатыми минералами водами этого района.

В своем посте в соцсетях археологический парк "Флегрейские поля" написал: "Гипотеза, которая в настоящее время изучается, заключается в том, что мы, возможно, смотрим на бани виллы Цицерона, известные из источников".

Мозаичный пол, вероятно, когда-то был выложен усовершенствованной римской системой отопления, превращавшей помещение в сауну, или лаконикум.

Археологи обнаружили, что сеть труб и колонн, которые равномерно нагнетали горячий воздух в ванну, все еще оставалась нетронутой после почти двух тысячелетий под водой.

Начиная со второго века до нашей эры, Байи уже были популярным местом отдыха римской элиты, а поэт Ливий восхвалял целебные свойства этих вод, пишет Daily Mail. К первому веку до нашей эры Байи превратились в древний аналог Монте-Карло и были известным центром удовольствий и порока. Такие персонажи, как Юлий Цезарь, Август и Нерон, стекались в этот город, чтобы похвастаться своим богатством, завести романы и устраивать декадентские праздники в режиме нон-стоп. Вскоре Байи стали настолько синонимом потворства своим желаниям и греха, что поэт Секст Проперций описал их как "водоворот роскоши" и "гавань порока".

В одном печально известном эпизоде безумный император Калигула приказал построить плавучий мост длиной в 5 км, чтобы он мог пересечь залив верхом на лошади, отмечает Daily Mail.

Однако город начал погружаться под воду в результате процесса, называемого вулканическим брадисейсизмом, когда вулканическая активность приводит к подъему или опусканию суши, что привело к тому, что залив опустился ниже уровня моря. К IV веку н.э. большая часть города ушла на 4-6 метров под воду, оставив после себя один из наиболее хорошо сохранившихся археологических парков страны.

После его открытия в 1940-х годах археологи постепенно приступили к раскопкам новых утраченных руин Города греха Римской империи. В 2023 году дайверы обнаружили нетронутый мозаичный пол, поддерживаемый небольшими кирпичными колоннами и окруженный керамическими фрагментами.

Бани являются частью более широкой сети помещений, бассейнов и служебных коридоров, которые обслуживали римскую элиту.

Теперь, когда археологи завершили документирование этого места, они полагают, что это остатки давно утраченной виллы Цицерона. Марк Туллий Цицерон, родившийся в 106 году до н.э., был известным ученым и юристом последних дней Римской республики, напоминает Daily Mail. В течение своей жизни он тщетно боролся за сохранение республиканских ценностей Рима, поскольку город погрузился в гражданскую войну, из которой впоследствии родилась империя.

После убийства Юлия Цезаря Цицерон попытался использовать приемного сына Цезаря, Октавиана, чтобы удержать власть. Однако Октавиан выступил против Цицерона и приказал казнить его в декабре 43 года до нашей эры.

Современные источники отмечают, что у Цицерона была вилла в Байях, где он проводил отпуск, когда не был в Риме, но точное местоположение с тех пор было утрачено во времени.

Исследователи назвали эту работу "захватывающей", но говорят, что потребуются дополнительные исследования, чтобы с уверенностью сказать, действительно ли это вилла Цицерона. Ученые написали: "Особого внимания заслуживают керамические материалы, найденные во время раскопок и изучаемые в настоящее время, которые, по-видимому, дают важную информацию как о строительстве, так и о разрушении этого места.

Работы по восстановлению банного комплекса, в частности мозаичных полов и фрагментов росписей, начнутся осенью, пишет Daily Mail.

Член исследовательской группы добавил: "Это открытие не только освещает повседневную жизнь римской элиты, но и расширяет наше понимание социальной и культурной структуры той эпохи".