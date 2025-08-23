Учёные выяснили неожиданный факт об аутизме

Учёные выяснили, что аутизм берет свое начало задолго до появления ребёнка на свет, а не в процессе социализации, как считалось ранее.

Проблема кроется в особенностях формирования мозга еще до рождения. Задолго до первых слов у младенца формируется уникальный способ обработки сенсорной информации – зрительной, слуховой и тактильной. Международная группа исследователей, включая экспертов из Института изучения продолжительности жизни Канзасского университета, провела масштабный анализ с целью понять механизмы формирования восприятия у людей с аутизмом.

В центре внимания ученых было изучение сенсорного развития в пренатальный период и первые месяцы жизни. Как отметила Карисса Кашио, один из авторов исследования, ощущения от звуков, света и прикосновений у людей с аутизмом могут значительно отличаться. Предыдущие исследования в этой области сталкивались с трудностями из-за ориентации методик на взрослых и детей старшего возраста, тогда как изучение младенчества и внутриутробного развития основывалось в основном на теориях. Ученые полагают, что именно изучение раннего сенсорного опыта может привести к новому пониманию аутизма.