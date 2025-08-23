Предсказано катастрофическое последствие коллапса ледяного покрова Антарктики

Ледяной покров Западной Антарктики находится на грани "катастрофического" коллапса, что приведет к необратимому глобальному повышению уровня моря на три метра, предупреждают ученые. Это один из крупнейших массивов льда на Земле, занимающий площадь примерно в 760 000 квадратных миль.

Ученые предупреждают, что ледяной покров Западной Антарктики находится на грани "катастрофического" разрушения, пишет Daily Mail. Поскольку уровень углекислого газа (CO2) в мире продолжает расти, исследователи из Австралийского национального университета говорят, что ледяной покров ослабевает и существует повышенный риск его полного разрушения.

Эксперты прогнозируют, что в случае его обрушения уровень моря в Западной Антарктике поднимется более чем на три метра. Это может привести к погружению под воду целых прибрежных городов и населенных пунктов по всему миру.

В Великобритании, такие города, как Халл, Скегнесс, Мидлсбро и Ньюпорт, будут покрыты водой. А в континентальной Европе большая часть Нидерландов, а также Венеция, Монпелье и Гданьск окажутся под водой.

"Во льдах, океанах и экосистемах Антарктиды уже наблюдаются быстрые изменения, и они будут ухудшаться с каждой долей глобального потепления", - отмечает доктор Нерили Абрам, ведущий автор исследования.

В своем исследовании ученые задались целью точно понять, что произойдет, если ледяной покров Западной Антарктики разрушится.

Вызывает тревогу то, что их анализ показывает, что коллапс приведет к "катастрофическим последствиям для будущих поколений".

"Потеря морского льда в Антарктике – это еще одно резкое изменение, которое имеет целый ряд побочных эффектов, в том числе делает плавучие шельфовые ледники вокруг Антарктиды более восприимчивыми к разрушению, вызванному волнами", – поясняет доктор Абрам.

"Уменьшение площади морского льда в Антарктике и замедление глубинной циркуляции в Южном океане демонстрируют тревожные признаки того, что он более подвержен потеплению климата, чем считалось ранее, – говорится далее в комментариях специалиста. – Поскольку морской лед исчезает с поверхности океана, это также изменяет количество солнечного тепла, удерживаемого в климатической системе, и ожидается, что это усугубит потепление в Антарктическом регионе. Другие изменения на континенте вскоре могут стать необратимыми, включая потерю антарктических шельфовых ледников и уязвимых участков антарктического ледяного покрова, которые они удерживают за собой”.

По словам профессора Мэтью Ингленда, соавтора исследования, одно из самых серьезных последствий наступит для дикой природы Антарктиды и океанических экосистем.

"Потеря морского льда в Антарктике повышает риск вымирания императорских пингвинов, чьи птенцы зависят от стабильной среды обитания во льдах до того, как у них вырастут водонепроницаемые перья, - предупредил профессор Ингленд. – Потеря целых колоний птенцов наблюдалась у самого антарктического побережья из-за раннего таяния морского льда, а в некоторых колониях за последнее десятилетие неоднократно происходили сбои в размножении".

Между тем, если самые экстремальные прогнозы ученых оправдаются и уровень мирового океана действительно поднимется на 9,8 фута (около 3 метров), сотни прибрежных городов могут оказаться под водой. В Великобритании, больше всего пострадают люди, живущие на восточном побережье Англии. Прибрежные центры, в том числе Халл, Скегнесс и Гримсби, окажутся под водой, а такие удаленные от побережья места, как Питерборо и Линкольн, также окажутся затопленными. Далее к югу пострадают районы Лондона.

В других частях Европы, по прогнозам Центра климатических исследований, все побережье, простирающееся от Кале до южной Дании, окажется под водой, наряду с Венецией. В США, вероятно, будет затронуто несколько городов в южных штатах. К ним относятся Новый Орлеан в Луизиане, Галвестон в Техасе и Эверглейдс во Флориде.

Исследователи надеются, что полученные результаты подчеркнут настоятельную необходимость ограничения выбросов CO2 и сдерживания глобального потепления.