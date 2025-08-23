Отец Маска похвалил качество российских ракет

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет.

«У русских очень хорошие разработки», — сказал он.

Он также отметил, что российские ракеты были «спроектированы и построены много лет назад», тогда как компания его сына SpaceX является «более современной».

Ранее Эррол Маск рассказал, что был удивлён ложным восприятием России на Западе.

Также он сообщил, что порекомендовал бы сыну приехать в Россию.