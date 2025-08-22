Путин высказал мнение об искусственном интеллекте

Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект одним из вызовов современности. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Путин прибыл в закрытый город Саров в Нижегородской области, где находится Российский федеральный центр, одно из главных предприятий ядерного оружейного комплекса страны. Там он встретился с работниками предприятий атомной отрасли.

«Сегодня какие вызовы — искусственный интеллект. Представьте себе, возникают новые технологии на базе искусственного интеллекта: генетика, другие направления», — сказал президент.

По его словам, от этого будет «зависеть эффективность экономики, а значит, и обороноспособность РФ».