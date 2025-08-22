На Солнце произошла сильная вспышка вечером, 22 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Zuma/ТАСС

«Последняя вспышка произошла сегодня в 21:59 — уровень M1.7 (сильная)», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Исходя из информации на сайте, ей предшествовала продолжительная вспышка такой же мощности.

Ранее в Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова (ФГБУ «ИПГ») заявили о новой сильной вспышке на Солнце. Она длилась 50 минут.