Путин: В РФ собраны прототипы квантовых компьютеров с огромными возможностями

В России уже собраны прототипы квантовых компьютеров, которые обладают огромными вычислительными возможностями. С таким заявлением в пятницу, 22 августа, выступил президент РФ Владимир Путин в рамках своей поездки в закрытый город-атомград Саров.

— Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных позволяют квантовые компьютеры. Благодаря усилиям «Росатома» в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями, — приводит слова Путина ТАСС.

О поездке Путина в Саров стало известно вечером, 22 августа. Президент пообщался с работниками предприятий атомной сферы, а также лично осмотрел выставку научно-образовательной инфраструктуры в городах особого назначения, после чего возложил цвет к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону.

Также в рамках визита в атомград руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вручил главе государства памятный альбом, посвященный поездкам президента в Саров, обложку которого украшала цитата самого Путина.