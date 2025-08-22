«Черная луна» взойдет над Москвой

«Черная луна» появится в небе над Москвой. Наблюдать явление жители столицы смогут ночью в пятницу, 22 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

© Мослента

Речь идет об астрономическом явлении, которое происходит, когда вторая новая луна восходит в течение одного календарного месяца. Как объяснила старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко в беседе с ТАСС, это «абсолютно обычное и естественное событие», не связанное с апокалиптическим пророчеством.

«Нынешнее новолуние 23 августа относится к числу так называемых сезонных черных лун, третьих по счету новолуний из четырех подобных событий, происходящих в рамках одного астрономического сезона», — уточнила специалист.

До этого британская газета Daily Mail сообщала, что в Библии есть предупреждение о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего».

Ранее старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко рассказала о мощных метеорных потоках — звездопаде — в столице.