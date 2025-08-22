«Роскосмос» опубликовал видео с мышами на борту спутника «Бион-М» №2

В «Роскосмосе» показали кадры из космического аппарата «Бион-М» №2, на борту которого находятся мыши. Видеозаписи появилась в пятницу, 22 августа, в Telegram-канале компании.

— Мышки в космосе: видео с борта «Биона-М» №2. В боксах хвостатых установлены камеры для наблюдения учеными. Делимся записью, — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно трех грызунов. Двое мышей едят, в то время как третья ползает и «летает» по клетке в условиях невесомости, а затем присоединяется к сородичам.

20 августа отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту. Экипажем космического спутника стали 75 мышей, около полутора тысяч мух дрозофил, грибы и другие организмы. Эта экспедиция поможет оценить безопасность такой орбиты для пилотируемых миссий. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты прошли штатно.