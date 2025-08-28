Зоофотография для чайников: что нужно делать, чтобы фотографировать животных правильно

Зоофотография требует огромного терпения и подготовки. Для нее не нужно дорогостоящее оборудование — но перед тем, как отправляться за фотографиями животных, надо знать, какие ошибки чаще всего совершают новички. Портал livescience.com рассказал о них подробнее.

© Unsplash

Не забывайте проверить настройки камеры

Перед тем, как снимать животное, проверьте скорость затвора, диафрагму, ISO, режим фокусировки и съемки. Дикие животные обычно требуют высокой скорости затвора (1/1 000 и выше), непрерывной фокусировки и режима серийной съемки — последний повышает шансы получить хорошее фото.

И не верьте экрану камеры — он лжет. Блики на экране в сочетании с ограниченной цветопередачей экранчике не дадут вам понять, насколько точно вы задали выдержку. Используйте гистограмму для более точной настройки. Она же поможет поменять параметры в ходе съемки, если потребуется.

Не игнорируйте освещение

Освещение влияет на выдержку, цвета, детали, настроение и даже активность определенных видов животных. Но это не мешает многим новичкам отправляться на фотоохоту посреди дня, когда солнце высоко и тени очень резкие.

Часы сразу после рассвета и прямо перед закатом — идеальное время для съемки животных. Свет в это время мягче и теплее, он отбрасывает длинные, живописные тени. И многие животные в это время суток по-прежнему активны. Помимо этого, не стоит сразу отбрасывать пасмурные дни: облака играют роль огромного диффузора, смягчающего свет и подчеркивающего детали на шерсти и перьях. Не забудьте выставить баланс белого, чтобы компенсировать освещение!

Не подбирайтесь слишком близко к животным

Если вы подойдете слишком близко, то можете легко спугнуть животное, повлиять на его поведение или даже причинить им вред, особенно в случае гнездящихся птиц или нервничающих животных. И все, что вы получите в результате — это фотография грустного, бесхозного бревна. Не говоря уже о том, что, если вы подойдете слишком близко для фокусного расстояния своего объектива, никакой фотографии вообще не получится.

Постарайтесь использовать длиннофокусные объективы, или наоборот, подманивайте животных поближе — например, с помощью птичьих кормушек или поилок во дворе. Если вы точно знаете, где оно появится, то вы можете просто взять кадр в прицел и ждать подходящего момента. Ну и не стоит забывать о контексте: широкоформатная фотография животного в естественной среде обитания может быть более выразительной, чем его морда крупным планом.

Не злоупотребляйте зумом и обрезанием фото

Переходя к прямо противоположной ошибке — не отходите от животных настолько далеко, чтобы приходилось пользоваться зумом или сильно обрезать фото. Приближение усиливает каждое колебание кадра, особенно если вы снимаете с рук. А без треноги даже малейшее движение приведет к смазанной фотографии. Если без зума никак не обойтись, используйте высокую скорость затвора и займите позицию с упором — прислонитесь к стене, камню, дереву, чему угодно.

В обрезании фотографий тоже нет ничего плохого, но лишь до определенного порога. Разрешения большинства современных камер позволяют обрезать 30-40% изображения, прежде чем падение качества картинки будет заметным, особенно если речь идет о публикации фото в Интернете. Чем больше разрешение камеры, тем больше она может обрезать, поэтому здесь многое зависит от того, сколько у вас мегапикселей и как хорош ваш объектив.

Обращайте внимание на композицию

Освещение, момент, правильные настройки — но фото все равно получается так себе. Почему? Потому что композиция слабая. Используя правило третей, разместите животное немножко не по центру, чтобы привлечь внимание и создать баланс. Подумайте, куда смотрит или движется животное, и оставьте пустое место в этом направлении, чтобы создать напряжение и ощущение потока. Широкие планы могут выглядеть очень кинематографично и рассказывать мини-историю, поэтому всегда стоит проявлять фантазию.