Россиян призвали не переживать из-за пропажи приложений для Smart TV

Пользователям не стоит волноваться, если у них пропадают российские сервисы на телевизорах, заявил НСН Денис Кусков. Пропажа российских сервисов с телевизоров не является кибератакой на россиян, а может быть простым сбоем, который скоро решат, рассказал гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков в разговоре с НСН. У телевизоров Philips произошел глобальный сбой после обновления — все российские приложения («Иви», Rutube и другие) автоматически удалились, а вместо них остались YouTube и Netflix, которые не работают без VPN. Из-за этого пострадали телевизоры новых моделей, выпущенные в последние несколько лет. Некоторые пользователи пытаются сбросить настройки, но это не помогает. Эксперт призвал просто подождать, пока все не наладится.

«В любом изделии, где есть операционная система и работа через интернет, неважно импортная или российская разработка, могут быть глобальные сбои. Подобные вещи не сделаны целенаправленно против россиян. В такой ситуации надо просто подождать, пока все не вернется в норму и не восстановится доступ. У Xiaomi был сбой в этом году, когда три дня не работала вся техника: от пылесосов до телефонов, хотя компания напрямую работает в России. Покупать на такой случай смарт-приставки тоже не рекомендую, глупо это делать, когда телевизор у тебя работает», — отметил он.

Ранее Кусков рассказал НСН, какое будущее в России ждет мессенджеры WhatsApp и Telegram.