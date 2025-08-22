Realme выпустит смартфон с батареей больше 10 000 мА·ч

Realme готовит новый смартфон с батареей емкостью более 10 000 мА·ч. В мае 2025 года компания уже показала прототип с 10 000 мА·ч, а теперь, судя по тизеру, бренд собирается пойти еще дальше.

Компания опубликовала короткое видео с надписью «Самое большое стало еще больше». По слухам, емкость может достигнуть 12 000 мА·ч — рекорд.

Ранее на рынке встречались модели с крупными батареями, но их размеры делали их неудобными для повседневного использования. Realme же, по слухам, может предложить сочетание большой емкости и удобного формата.

Подробности о новом устройстве пока не раскрываются, но компания планирует официально представить смартфон 27 августа.