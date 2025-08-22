Boston Dynamics и Toyota показали робота-гуманоида с ИИ

Boston Dynamics совместно с Toyota Research Institute (TRI) показали робота Atlas, управляемого «Большой моделью поведения» (Large Behavior Model, LBM). В новом видео Atlas выполняет длинную последовательность сложных действий — ходит, приседает, поднимает и перемещает предметы, одновременно реагируя на неожиданные ситуации. Так, он сдвинул коробку, пока шёл к цели.

Главная особенность технологии в том, что теперь один искусственный интеллект контролирует все движения робота — ноги и руки работают скоординированно, без необходимости писать отдельные программы для каждой задачи.

Сотрудничество Boston Dynamics и TRI началось в октябре 2024 года с целью ускорить создание умных роботов, способных выполнять разнообразные задачи в реальной среде. По словам Скотта Куиндерсмы, вице-президента по исследованию робототехники в Boston Dynamics, такая система помогает создавать роботов, которые легко учатся новым задачам и работают с “большей точностью и усилием”.