Представлена компьютерная мышь со встроенными наушниками

Honor представила необычный аксессуар — Yuewo Wireless Ear Mouse Pro, представляющий собой компьютерную мышь с интегрированными беспроводными наушниками. Об этом сообщает Rozetked.

© Honor

Мышь оснащена аккумулятором емкостью 1000 мАч, обеспечивающим до 30 дней автономной работы в режиме мыши и подзарядки наушников. В конструкции применены переключатели с ресурсом до 5 млн нажатий и нескользящее покрытие.

Комплектные наушники поддерживают систему активного шумоподавления и используют двойные динамические драйверы. Сколько часов составляет автономность самих наушников, не уточняется.

Комплект из наушников и мыши весит всего 88 г., а габариты устройства составляют 112х60х34 мм. Мышь подключается через Bluetooth или USB-C и совместима с компьютерами под управлением операционных систем Windows 10 и выше, а также с macOS 10.13 и новее.

Мышь Honor Yuewo Wireless Ear Mouse Pro поступила в продажу на китайском рынке в черном и золотом цветовых вариантах. Стоимость аксессуара составляет 269 юаней (около 3 тыс. руб.).