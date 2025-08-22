Компанию Трампа вновь уличили в краже дизайна смартфона

Компания Trump Mobile, продвигающая смартфон, ранее представленный экс-президентом США Дональдом Трампом как «устройство для гордых американцев», сменила дизайн своего устройства. Если раньше он был списан с iPhone, то теперь гаджет оказался клоном флагманского Samsung, сообщает Wylsa.com.

© Trump Phone

Бренд Trump Mobile опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) изображение фирменного смартфона T1, визуально отличающегося от предыдущего. Как заметили пользователи сети, гаджет представляет собой клон флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra. При этом на официальном сайте компании по-прежнему размещен старый вариант в стиле iPhone 16 Pro Max.

Кроме того, пользователи обратили внимание, что на новом изображении присутствует логотип Spigen — крупного производителя аксессуаров для смартфонов. Компания оперативно отреагировала и опубликовала в официальном аккаунте в X пост с изображением Trump Mobile с подписью «Готовим иск в суд…».

Каким будет итоговый дизайн смартфона Trump Mobile T1, неясно.