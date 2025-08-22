Российские миссии на Луну и Венеру перенесли

Российская академия наук официально подтвердила перенос сроков ключевых космических миссий к Луне и Венере.

© Газета.Ru

Об этом «Известиям» президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«В соответствии с текущими планами, орбитальную станцию «Луна-26» запустят в 2028 году. Ее главная задача - выбрать подходящие посадочные площадки», — сказал он.

Еще два аппарата «Луна-27» оправятся на Северный и Южный полюсы спутника Земли в 2029 и 2030 годах.

Красников добавил, что российская автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» будет запущена в 2036 году.

До этого в пресс-службе «АтомМедиа» сообщили, что Россия вернется к изучению Венеры — планеты, которая считается одним из самых перспективных объектов для поиска признаков внеземной жизни. В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Космический атом», разработанного «Росатомом» совместно с «Роскосмосом», будет создан орбитальный аппарат и посадочный модуль для исследования атмосферы и поверхности планеты.