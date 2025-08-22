Охотники за Лунным затмением: 190 тысяч рублей за место на авиаспецрейсе

7 сентября землян ждет удивительное зрелище - полное лунное затмение. Или, как его еще называют, "Кровавая Луна". Почему "кровавая"? Даже в полной тени Луна не скрывается полностью. Как объясняют ученые, из-за преломления солнечного света Луна может окраситься в медно-красный оттенок.

© Российская Газета

Полное затмение Луны станет первым из ярких астрономических событий сентября. Как вообще это все случается? Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию и ближняя сторона Селены полностью попадает в тень нашей планеты. В этот раз все произойдет с 18.28 и до 23.55 мск. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит 1 час 22 минуты - с 20.30 до 21.52 мск.

Все фазы природного события продлятся около 5,5 часа. Максимум можно будет наблюдать в 21.12 мск.

Кто увидит редкую и необыкновенно красивую астрономическую красоту? Помимо России - в Антарктиде, Австралии, Океании, Азии, Африке и Европе. Луна будет находиться в созвездии Водолея.

Но надо сказать, что среди любителей лунно-солнечных "спектаклей" всегда настоящим шиком считается возможность полюбоваться затмением с борта самолета. Не исключение и предстоящее.

Так, одна из фирм разработала специальный авиамаршрут, который обеспечит наилучшие условия видимости. Научно-техническая гильдия "Рубежи науки" при поддержке Роскосмоса и Внуково-3 7 сентября организует четырехчасовой спецрейс, в рамках которого участники смогут наблюдать с борта самолета полное лунное затмение, а также северное сияние. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе гильдии.

Наблюдение лунного затмения на высоте 10 000 метров - вообще это, конечно, круто. Вылет из Внуково в 17.00, возвращение - в 23.30.

Для пассажиров обещают комментарии и детали фаз затмения Луны от известного астронома. Рассказ космонавта о том, как наблюдают космические явления с борта МКС, и даже космический гастро-ужин. Приятный бонус: маршрут будет проходить в зоне видимости Северного сияния.

Понятно, что стоит такое астрономическое удовольствие недешево. Скажем, место у окна в бизнес-классе на борту самолета обойдется в 190 тысяч рублей. Это для взрослого, а вот для детей 6-16 лет - 171 тысяча. Место у прохода для взрослого там же - 170 тысяч рублей.

Места в стандарт-класс, понятно, дешевле: например, у прохода - 80 тысяч рублей, однако для ребенка у окна будет дороже на 10 тысяч. Можно заказать даже бинокль для просмотра лунного затмения: обойдется в 3800 руб.

Планируется, что в мероприятии примет участие не один, а сразу несколько самолетов.

Это не прецедент. К примеру, в 2015 году одна из российских авиакомпаний подготовила спецрейс, маршрут которого был проложен над Баренцевым и Норвежским морями - как раз там, где лучше всего наблюдалось "черное" Солнце - солнечное затмение.

В 1999 году 200 авиапассажиров смогли себе позволить наблюдать затмение с борта сверхзвукового самолета "Конкорд". Были организованы два рейса: маршрут полета тоже пролегал по коридору затмения. Как вспоминали очевидцы, лайнеры, двигаясь со скоростью 1350 км/час, пробыли в зоне затмения около шести минут.

Любопытен и другой факт. В ноябре 2003 года, когда полное солнечное затмение можно было наблюдать только в полосе шириной 700 и длиной 5000 километров, протянувшейся через Антарктиду между Новой Зеландией и Южной Африкой, специально для наблюдения туда отправился чилийский самолет A-340. На нем летели 74 человека - астрономы и энтузиасты со всех концов мира. Все длилось всего 2 минуты 20 секунд. Но ради них был совершен полет, который продолжался 14 часов!